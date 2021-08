Inzaghi: “Sorteggio CL? Non semplicissimo. Serata magnifica per il Tucu, i tifosi…”

Il tecnico nerazzurro ha analizzato la vittoria contro il Verona ai microfoni di Inter TV

Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria della sua Inter sul campo ostico del Verona: "Penso che abbiamo approcciato bene la partita, poi abbiamo preso gol. Potevamo e dovevamo fare meglio. Giusto anche dare merito all'avversario. Il Verona è organizzato, darà del filo da torcere a molti. Correa? Vanno fatti i complimenti al Tucu, a Lautaro che aveva avuto un problemino. Bravo il Tucu, esordio con due gol: serata magnifica per lui. E per tutti i tifosi che ci hanno incitato anche quando eravamo sotto. Giusto dedicare la vittoria a loro. La classifica? Sono passate due partite. Sapevamo che il vErona ci poteva creare dei problemi, soprattutto nella mezz'ora finale del primo tempo. Siamo stati bravi a riorganizzarci. Avremo 15 giorni per lavorare. Purtroppo avrò pochi giocatori, cercheremo di fare il massimo con quelli che rimaranno alla Pinetina. Avremo una trasferta subito ancora e ci prepareremo per la Sampdoria. Sorteggio CL? Non semplicissimo. Real Madrid e Shakhtar con un allenatore molto bravo. Anche lo Sheriff vorrà fare la sua parte".