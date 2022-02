Juventus-Inter Primavera, pagelle: Zuberek, buona la prima. Jurgens non si ferma più

Le pagelle di Fcinter1908 su Juventus-Inter Primavera: miglior prestazione stagionale per i ragazzi di Chivu

Fabio Alampi

La miglior Inter della stagione vince sul campo della Juventus, conquista il secondo successo consecutivo e scavalca in classifica proprio i bianconeri. Decidono il gol di Hoti nel primo tempo e le reti di Jurgens e Abiuso nella ripresa.

Le pagelle di Fcinter1908 su Juventus-Inter Primavera:

Rovida 6 Una sola sbavatura, ininfluente ai fini del risultato. Per il resto poco lavoro da sbrigare.

Zanotti 7 Dalle sue parti circolano, a turno, elementi come Hasa e Iling: non va mai in sofferenza.

Hoti 7 Giganteggia in difesa con personalità e senso della posizione. Il gol segnato è la classica ciliegina sulla torta.

Fontanarosa 7 In coppia con Hoti annulla l'attacco della Juventus.

Silvestro 6,5 Schierato nell'inedita posizione di terzino sinistro, si preoccupa di tenere la posizione e lo fa bene.

Casadei 6,5 Si vede poco in fase offensiva, ma è sempre al posto giusto al momento giusto. (dal 36' st Nunziatini sv Un altro rientro importante per Chivu)

Sangalli 6,5 Schermo preziosissimo davanti alla difesa, sporca tutti i tentativi centrali della Juventus. Mezzo voto in meno per l'ammonizione presa in apertura. (dal 26' st Cecchini Muller 6 Non giocava da due mesi e mezzo, bentornato!)

Fabbian 6,5 Come Casadei, pochi fronzoli ma tantissima sostanza: se la Juventus non è mai pericolosa parte del merito va anche al centrocampo.

Peschetola 6 Gli manca sempre l'ultimo tocco per concludere al meglio le sue iniziative. Nella ripresa dà un aiuto in copertura sulla destra. (dal 20' st V. Carboni 7 L'assist per Jurgens è una gioia per gli occhi)

Jurgens 7,5 Si è definitivamente sbloccato, è in fiducia e si vede: svaria su tutto il fronte offensivo, calcia in porta, apre spazi per i compagni ed è sempre pericoloso. Quarto gol in campionato, il terzo a febbraio: (dal 36' st Abiuso 7 Entra e segna: meglio di così...)

Zuberek 7 Pronti-via, e manda in porta Jurgens, che colpisce la traversa. Un quarto d'ora e sfiora l'eurogol in rovesciata. Non male per essere la prima da titolare. Chivu ha un'arma in più per il suo attacco. (dal 20' st Owusu sv)

Chivu 7 La miglior Inter della stagione: squadra compatta, difesa ermetica, manovra fluida, attacco pungente. E tante altre notizie positive: Zuberek sarà una carta in più da giocare in avanti, Cecchini Muller e Nunziatini ridanno alternative in mezzo al campo.