Lampard su Giroud: “Voglio resti. Ma il nostro è un dialogo aperto. A gennaio…”

Giroud ha spiegato che si aspettava di giocare di più al Chelsea. Del giocatore, accostato spesso nelle ultime sessioni di mercato all’Inter, oggi ha parlato Lampard, il suo allenatore. «Ho in programma di averlo a disposizione perché è molto importante per il club. È stato un membro fondamentale della nostra squadra l’anno scorso e ha giocato tanto, sia da titolare, sia a gara in corso. Credo sarà importante anche in futuro, voglio che resti per il modo che ha di giocare. Ho un ottimo rapporto con lui e se avessi sentito una cosa diversa ci avrei parlato ma voglio che resti qui, ma saremo aperti ad ogni evenienza se mai qualcosa cambiasse. Al momento è importante per me. Ho visto quanto ha detto l’agente ma non ho pensato cose negative. Conosco bene il giocatore e abbiamo un dialogo aperto».

SUPPORTO – L’allenatore del club londinese ha aggiunto: «Vuole giocare ma quando non gioca è un supporto incredibile per gli altri giocatori. Si allena brillantemente qualunque cosa accada e abbiamo davvero parlato tanto, come abbiamo fatto lo scorso gennaio. A gennaio affronteremo il discorso quando arriverà il momento ma il mio primo pensiero deve sempre essere la forza della nostra squadra».

A GENNAIO – «Avete parlato di quanto accadrà a dicembre e io in questo mese potrò fare affidamento su lui e Abraham, sono i migliori attaccanti per noi. Dovremo vedere come andrà, sarò sempre onesto con Olivier ma penso che possa darci ancora un grande contributo. Lo so perché vedo come sta», ha concluso il tecnico.

(Fonte: metro.co.uk)