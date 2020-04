Barcellona, all in su Neymar: l’Inter non fa sconti per Lautaro, affare rinviato al 2021?

Lautaro al Barcellona, ma non subito: è questa l’ultima ipotesi che circola in Spagna e riportata dal Corriere dello Sport. I catalani, che sognano il doppio colpo Lautaro-Neymar, rischiano di dover puntare solamente su uno dei due attaccanti e, viste le resistenze dell’Inter, potrebbe decidere di andare in all in sul brasiliano, rinviando i discorsi per l’argentino alla prossima estate.

AFFARE RINVIATO – “Contro-ipotesi dalla Spagna per il futuro di Lautaro Martinez: il Barcellona prenderebbe il Toro nel 2021, puntando tutto su Neymar nel prossimo mercato. Operazione posticipata di un anno, per il bomber dell’Inter. […] Secondo alcuni media spagnoli, la priorità sarebbe l’acquisto di Neymar. Anche perché la clausola di 111 milioni che Lautaro ha appiccicata addosso – esercitabile nelle prime due settimane di luglio – potrebbe far indietreggiare il club catalano. […] Di sicuro l’Inter non si farà dettare le condizioni dal Barcellona“.