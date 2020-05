Lautaro, le parole di Messi non sono una novità: l’Inter tiene duro, la richiesta non cambia

Lionel Messi ha ribadito ancora una volta la sua stima nei confronti di Lautaro Martinez, oggetto del desiderio del Barcellona: i catalani cercano da tempo la chiave per convincere l’Inter, che si è fin qui mostrata ferma sulle proprie richieste. Tuttosport fa il punto della situazione sull’attaccante argentino.

OFFENSIVA BARCELLONA – “Le frasi di Messi non rappresentano una novità. Certo, confermano la decisa volontà del Barcellona di volerlo e di mettere idealmente l’Inter spalle al muro, sapendo di avere fra le mani il “sì” di Lautaro grazie a un’offerta, bonus compresi, da oltre 10 milioni di euro a stagione. Un ingaggio impossibile da pareggiare per l’Inter che, però, ha contrattualmente la forza di potersi oppure. Lautaro non è in scadenza nel 2021 (2023) e ha una clausola di rescissione da 111 milioni“.

INTER IRREMOVIBILE – “L’Inter non vuole prostrarsi al Barcellona e se non avrà ciò che ritiene congruo, manterrà l’argentino in organico, confermando così la coppia d’oro con Lukaku. Il Barcellona finora è arrivato a 60 milioni più due contropartite, alcune non gradite ai nerazzurri. Il presidente Zhang, per cedere, vuole almeno 90 milioni e un giocatore gradito (Emerson Royal, Semedo e Junior Firpo i candidati; Vidal che Conte vorrebbe verrà eventualmente trattato a parte)“.