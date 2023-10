AIC, a Lautaro Martinez il premio di miglior calciatore del mese di settembre

Anche in questa stagione l’Associazione Italiana Calciatori e Ultimo Uomo collaborano per il premio del miglior giocatore del mese. La redazione di Ultimo Uomo sceglie 4 giocatori tra cui viene votato il vincitore dai calciatori iscritti all’AIC. In questo mese di settembre 2023 ha vinto Lautaro Martinez - sorpresi? - nonostante l’agguerrita competizione di Albert Gudmunsson, protagonista del coraggioso inizio di stagione del Genoa appena tornato in Serie A (autore di 3 gol nelle ultime due partite) e in generale uno dei giocatori più divertenti del campionato. Insieme a loro due sono andati al voto il difensore del Lecce Marin Pongracic (bella riscoperta dopo la sfortunata stagione passata in cui un’infortunio lo ha tenuto lontano dai campi per sei mesi) e uno dei talenti più cristallini del calcio italiano degli ultimi dieci anni: Domenico Berardi, capace di segnare due gol e realizzare un assist nel giro di cinque giorni, contro Juventus e Inter.