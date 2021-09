Lautaro: “Un piacere giocare con Correa. Real? Le partite si vincono quando fai gol”

Il Toro ha ribadito l'importanza di finalizzare le occasioni create. Archiviata la delusione per la sconfitta contro il Real Madrid si pensa subito al Bologna.

Le parole di Lautaro Martinez a Inter TV prima della sfida con il Bologna: "Abbiamo già dimenticato la partita contro il Real, adesso siamo con la testa sul campionato. Oggi sarà una partita dura, il Bologna gioca molto sul duello fisico. Abbiamo riposato e fatto due allenamenti per provare la partita e fare tutto quello che chiede il mister. Dobbiamo entrare concentrati in campo e mettere tutto quello che abbiamo messo nelle prime partite di campionato e di Champions. La chiave? Muovere la palla come stiamo facendo, comandare la partita e fare gol quando abbiamo l'occasione. Con il Real abbiamo dato tanto nel primo tempo, meritavamo di più però le partite si vincono quando si fa gol. Correa? Ci capiamo, anche in nazionale giochiamo e ci alleniamo. E' un piacere anche per me giocare con lui. Oggi dobbiamo mettere il nostro perché l'Inter vinca. Abbiamo fatto bene in allenamento adesso dobbiamo dimostrarlo in campo".