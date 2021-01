Sky – Lautaro, richiesta chiara per il rinnovo: doppia volontà per arrivare al sì

Oggi c’è stato un nuovo incontro tra l’Inter e gli agenti di Lautaro Martinez. Non c’è ancora stata la fumata bianca, ma le parti continuano a trattare e sono fiduciosi per la trattativa:

Secondo Sky Sport “Si è continuato a parlare, nessun accordo ancora. Discorso clausola non preso in considerazione, se ne parlerà dopo l’accordo. Si è parlato dell’allungare e modificare l’accordo economico. Le parti hanno lo stesso obiettivo: rinnovare e restare insieme. Il problema è solo economico, Lautaro vuole lo stesso trattamento degli altri big. Come Lukaku ed Eriksen che sono stati agevolati dal decreto crescita a cui Inter non può attingere per Lautaro e questo è un ostacolo. L’Inter ha volontà di riconoscere questo status da top player e volontà di Lautaro di rimanere. I discorsi societari sono un altro ostacolo: con una due diligence in corso c’è da aspettare ancora un attimo. La cosa particolare della trattativa è che siccome se n’è parlato prima della pandemia se non ci fosse stato il coronavirus Lautaro avrebbe già rinnovato. Un punto d’intesa è considerare il rinnovo non dalla prossima ma da questa stagione”.