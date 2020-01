Lazaro ai saluti con l’Inter? La Bundesliga lo chiama, ma sulle sue tracce c’è un club di Serie A

Oltre al mercato in entrata, l’Inter pensa anche a quello in uscita. Con l’imminente arrivo di Ashley Young dallo United per 1,5 milioni di euro e di Spinazzola dalla Roma per Politano, a lasciare l’Inter potrebbe essere Valentino Lazaro come anticipato da Fcinter1908.

L’esterno austriaco non ha trovato grande spazio in questa prima parte di stagione e, dopo il colloquio del suo agente con la dirigenza dell’Inter, potrebbe partire in prestito. Secondo quanto riporta Repubblica, Lazaro piace al Genoa in Italia, ma è seguito anche in Bundesliga. Nei prossimi giorni potrebbe esserci novità per l’ex giocatore dell’Hertha Berlino.