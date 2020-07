Inter, Lukaku mette la Roma nel mirino: nel pomeriggio nuovo controllo. Barella…

La convincente vittoria sulla Spal, il secondo posto in classifica e il distacco dalla Juventus ridotto a 6 punti. Ma le buone notizie per l’Inter di Antonio Conte non finiscono qui: Romelu Lukaku, alle prese con una contrattura rimediata contro il Verona, è rimasto alla Pinetina ad allenarsi, e le sue condizioni sono in costante miglioramento. L’obiettivo, secondo il Corriere dello Sport, è la sfida di domenica sera contro la Roma: “Obiettivo Roma. Come previsto, infatti, Lukaku non è nemmeno partito ieri per Ferrara, rimanendo a Milano per allenarsi in vista della sfida di domenica all’Olimpico, insieme agli altri infortunati e acciaccati. Il bomber belga è alle prese con una contrattura tra adduttore destro e anca, rimediata la scorsa settimana a Verona. Il guaio è in via di smaltimento, ma Conte non ha voluto correre rischi. Tra oggi e domani si capirà se Big Rom potrà esserci contro i giallorossi, magari anche da titolare. Verrà fatto il punto della situazione nel pomeriggio, visto che la comitiva nerazzurra farà ritorno da Ferrara solo questa mattina“.

CENTROCAMPO – “Sempre a proposito di Roma, verso il rientro pure Barella, per cui, però, è più probabile una partenza in panchina. L’ex-Cagliari si è fermato per una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra, accusata alla vigilia del match con il Bologna. Restano incerti, infine, i tempi di recupero di Sensi e soprattutto di Vecino“.