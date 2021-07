Mercato, per Nainggolan al Cagliari l’Inter deve pagare. La cifra che manca è alta

Radja Nainggolan vuole tornare al Cagliari, dove ha già giocato l'anno scorso, ma non vuole rimetterci dal punto di vista economico

Il mercato, al tempo del Covid, è decisamente in salita per i club di Serie A. L'Inter non fa eccezione, soprattutto per quanto riguarda gli esuberi da piazzare. Il più illustre è sicuramente Radja Nainggolan, che vuole tornare al Cagliari ma non vuole rimetterci dal punto di vista economico. E così l'Inter, per facilitare il trasferimento e garantirsi un risparmio sull'ingaggio, deve concedere qualcosa.