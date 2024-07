"Una cifra importante, per un paio di motivi: perché quello per il 26enne del Genoa sarà di fatto il primo investimento interista su un cartellino in questo mercato — Taremi e Zielinski sono arrivati da svincolati — e perché Martinez diventerà allo stesso tempo il primo acquisto della nuova era targata Oaktree. Un passato da canterano del Barcellona, quindi il Las Palmas nella B spagnola, il Lipsia in Bundesliga e poi il Genoa: una promozione e una stagione da protagonista in Serie A. Forte tra i pali e bravo con i piedi, Martinez risponde all’identikit del portiere che cercava l’Inter. Affiancherà Sommer, poi proverà a scalare le gerarchie. Missione non facile, vista l’esperienza e l’affidabilità dimostrate dal numero uno svizzero alla sua prima stagione tra i pali dell’Inter", sottolinea il quotidiano.