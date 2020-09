TS – Inter, mercato in entrata bloccato: solo 4 gli incedibili, ma nessuno vuole andarsene

Il mercato in entrata dell’Inter, in attesa di chiudere le operazioni Kolarov e Vidal, è al momento fermo all’acquisto di Achraf Hakimi. Il motivo è semplice: come ribadito chiaramente anche dal ds Piero Ausilio, il club nerazzurro deve prima vendere. Una missione tutt’altro che semplice, dal momento che nessuno sembra intenzionato a lasciare Milano. Tutti sul mercato, a patto che arrivino offerte considerate adeguate: secondo Tuttosport, sarebbero solamente quattro gli elementi ritenuti incedibili.

TUTTI (O QUASI) SUL MERCATO – “Tolti alcuni incedibili – in primis Lukaku, Hakimi, Barella e Bastoni -, tutti i giocatori dell’Inter sono vendibili. Non c’è una vera lista di partenti, se non quelli fuori dal progetto come i vari Perisic, Dalbert e Joao Mario (c’è anche Nainggolan, ma è un caso a parte), ma è chiaro che se arrivasse in Viale della Liberazione un’offerta ritenuta congrua, chiunque, tolti i sopracitati intoccabili, potrebbe partire“.