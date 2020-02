Mercato, la novità sul futuro di Mertens che riguarda l’Inter: “Dries ha deciso di…”

Il calciomercato è terminato da poco più di due settimane ma la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per studiare quelli che potrebbero essere i colpi per l’estate. Un nome che stuzzica, per condizioni economiche ma anche tecniche, è quello di Dries Mertens: il belga è in scadenza di contratto con il Napoli e potrebbe già accordarsi con un club per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, “Dries Mertens ha deciso di tenere in considerazione l’ipotesi Inter per giugno a costo zero. La sua priorità rimane il rinnovo col Napoli“. Solo in caso di mancato accordo con i partenopei, l’ipotesi Inter potrebbe diventare un’opzione.