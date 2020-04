Mertens, il rinnovo con il Napoli tarda ad arrivare: l’Inter attende, volontà ben precisa

La situazione di stallo che ha coinvolto tutto il pianeta ha necessariamente rallentato tutti quei discorsi abbozzati nei mesi scorsi e mai giunti a una conclusione. Tra questi, anche le negoziazioni per i rinnovi di contratto di tutti quei calciatori in scadenza a giugno: in Italia il caso più spinoso riguarda Dries Mertens, il cui futuro a Napoli appare tutt’altro che scontato. Come ricorda il Corriere dello Sport, l’attaccante belga non ha ancora detto sì alla proposta di De Laurentiis, alimentando le speranze delle numerose pretendenti. Inter in testa.

STRATEGIA INTER – “L’Inter, che già a gennaio s’è presentata con una proposta a futura memoria, non ha desistito, ha colto la situazione di stallo, ha lasciato che attraverso amici degli amici arrivasse all’entourage del belga, con contratto in scadenza al termine della stagione, la conferma di una volontà precisa: portare Mertens nella Milano nerazzurra“.