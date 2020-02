Mertens, è arrivata la risposta dell’Inter al suo entourage: Marotta ha scelto di…

L’Inter e Dries Mertens. Una pista tutt’altro che spenta per quanto riguarda il mercato estivo. Gli ultimi aggiornamenti li fornisce il Corriere dello Sport.

“L’Inter ha fatto sapere di essere interessata, ma non ha affondato il colpo. Perché? Sta studiando la composizione del reparto offensivo 2020-21 dove non ci sarà posto per Sanchez che tornerà a Manchester complice l’ingaggio extra large e le richieste dello United per il cartellino. Lukaku è il punto fermo, su Martinez bisognerà capire le mosse del Barcellona (in pole), ma anche del Real Madrid e del Chelsea, mentre Esposito sarà tenuto a crescere in casa (tra poco inizierà la trattativa per il rinnovo fino al 2024 o 2025). Posto almeno per un parametro zero c’è”.