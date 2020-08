AS – Messi, futuro in bilico: l’argentino di fronte a un dilemma. E tra 4 mesi sarà libero

Messi aveva ragione. “Se vogliamo vincere la Champions dobbiamo crescere” aveva dichiarato a febbraio ai microfoni di Mundo Deportivo. La sconfitta contro il Bayern Monaco è stata una vera e proprio disfatta per il Barcellona, che ora rischia seriamente di perdere il fuoriclasse argentino. Il quotidiano spagnolo AS rivela che la trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2021, è bloccata e la ‘Pulga’ sta riflettendo sul suo futuro.

Messi si trova di fronte a un dilemma: da una parte è felice a Barcellona, dove è cresciuto calcisticamente e come uomo; dall’altra la situazione del club blaugrana è disastrosa. L’umiliazione subita contro il Bayern ha segnato l’argentino, che ora ha bisogno di tempo per digerirla. Lunedì ci sarà il consiglio d’amministrazione, un altro tassello fondamentale per il futuro di Messi.

La ‘Pulce’ potrà firmare con altri club a partire da gennaio: quattro mesi per valutare attentamente il suo futuro, quattro mesi in cui l’Inter può sperare di arrivare al numero 10 argentino a partire dalla prossima estate.