Messi, un giocatore del Barcellona ha fatto la talpa con la stampa: sarà addio se…

Di Leo Messi nessuna notizia. Mentre al Barcellona è in atto un vero e proprio terremoto, il campione argentino si è chiuso in un mutismo che preoccupa l’ambiente blaugrana.

“Messi tace, riflette, rimugina. Bartomeu aspetta. Un giocatore del Barcellona ha detto al giornalista brasiliano Marcelo Bechler (lo stesso che aveva anticipato l’addio di Neymar al Barça) che Leo ha già avvisato il presidente del suo desiderio di andar via. Il Barcellona ha attivato la stampa amica per smentire la cosa. La realtà è che Bartomeu non vede più come una cosa impensabile l’addio di Leo. Sa che economicamente sarebbe beneficio per un club in crisi profonda, ma pone una condizione: che sia Messi a dire pubblicamente di voler andar via. Non vuole diventare, almeno formalmente, il presidente che ha mandato via Messi. Se l’argentino dovesse uscire allo scoperto al Camp Nou sono disposti a trattare”, assicura la Gazzetta dello Sport.