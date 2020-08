Sky – Messi? L’Inter non si è mossa. Parametri economici fuori portata

Gianluca Di Marzio, a Skysport, ha parlato della questione Messi e ha sottolineato che in questo momento l’Inter non si è mossa per il giocatore argentino. “Per il Barcellona Messi non è in discussione. Il club non vuole trattare e non ci sono club che si sono avvicinati per fare un’offerta per il giocatore argentino. Per la società non è in discussione il futuro dell’argentino. Lui non ha espresso in maniera forte la sua voglia di andare via. Se poi lo farà le cose potranno cambiare. L’accostamento all’Inter, per le nostre indiscrezioni non ha nulla di concreto in questa fase. L’Inter non si è mossa: i parametri economici di un’operazione così sono fuori portata. Sarebbe facile illudere sul giocatore, ma se non ci risulta non possiamo dire il contrario”, ha sottolineato il giornalista su Sky.

(Fonte: SS24)