Milito: “Porto difficile ma ho fiducia nell’Inter. Lautaro? Dopo il Mondiale…”

"Una grande emozione, è sempre speciale tornare a casa mia. Ho vissuto momenti bellissimi, è una grande emozione. Ho trovato un'atmosfera straordinaria, ringrazio lo staff, il mister, i ragazzi e tutti quanti. Per me è sempre una grande emozione"

"Stiamo vedendo un ottimo Lautaro, il Mondiale gli ha dato fiducia e spinta che è molto importante soprattutto per un attaccante. Ha trovato il gol, è in ottima forma e speriamo che continui così"

"Una partita che si deve preparare al meglio e curare i dettagli, in queste fasi finali si trovano squadre forti. Sarà una partita difficilissima e dura ma l'Inter è in grado di fare una grande partita, sono fiducioso, l'Inter è una grandissima squadra e farà un'ottima gara. Il girone non era facile e con avversari forti, questo ha dato una spinta in più"