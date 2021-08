Neto: “Non c’è storia, Gabigol è molto meglio di Haaland. I fatti parlano”

L'ex centrocampista del Corinthians, Josè Neto, ha parlato durante un programma tv di Gabigol, avanzando paragoni abbastanza azzardati

"Per me, Gabigol è molto meglio di Haaland. Prendete quello che ha fatto Gabigol al Flamengo o al Santos e quello che ha fatto Haaland al Borussia Dortmund. Per carità, Haaland è un grandissimo giocatore ma Gabigol è molto meglio. Disprezziamo sempre il nostro calcio ma cosa ha vinto Haaland? Magari se andrà al Barcellona, al Bayern o al Real Madrid...ma oggi Gabigol è molto superiore, Haaland deve ancora fare la sua storia".