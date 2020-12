Messaggero – Inter, ossessione Dzeko: retroscena di 4 giorni fa. Ecco il piano per pagarlo

L’ossessione di mercato di Antonio Conte si chiama Edin Dzeko. L’allenatore dell’Inter vuole l’attaccante bosniaco della Roma per lanciare l’assalto allo scudetto e fermare l’egemonia della Juventus: “È la richiesta (reiterata) dell’ex ct a Marotta per la sessione di gennaio“. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, per Conte l’ex Wolfsburg e Manchester City è l’unico “capace di sopperire ad una eventuale assenza di Lukaku e allo stesso tempo idoneo a giocarci insieme, esaltandone ancor di più le caratteristiche“.

Il quotidiano rivela che 4-5 giorni fa è andata in scena una conference-call a cui hanno partecipato l’amministratore delegato Marotta, il vice direttore sportivo Baccin e il referente italiano di Dzeko, Silvano Martina. Il bosniaco, però, è in procinto di cambiare agente: il mandato con il procuratore Redzepagic (di cui Martina è il volto in Italia) è in scadenza e a breve Edin cambierà manager, affidandosi ad Alessandro Lucci. “Una sorta di gentleman’s agreement nei confronti dello storico agente per un futuro assalto che cova sotto la cenere“.

L’arrivo di Dzeko è legato all’addio di Eriksen: secondo Il Messaggero, per il centrocampista danese si sta lavorando con il Valencia, con l’ex Tottenham che potrebbe finire in Spagna. Intanto la Roma lavora a un ricambio generazionale inevitabile e vuole capire se rinunciare al bosniaco già a gennaio: “La palla passa ai Friedkin e di conseguenza a Pinto. La Roma – pur avendo provato a cedere Edin più volte – difficilmente può sopperire all’assenza del bosniaco, soprattutto ora che è salita sul podio. Tra l’altro per prendere in considerazione una proposta, a Fonseca servirebbe un sostituto. Che al momento non c’è“.