Atalanta-Inter Primavera, pagelle: Casadei non fa più notizia, saracinesca Rovida

Le pagelle di Fcinter1908 su Atalanta-Inter, prima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera

Fabio Alampi

Finisce 1-1 la sfida tra Atalanta e Inter, gara valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: padroni di casa in vantaggio con Sidibe, a inizio ripresa il pareggio interista firmato Casadei.

Le pagelle di Fcinter1908 su Atalanta-Inter Primavera:

Rovida 7,5 Nella ripresa sale letteralmente in cattedra: abbassa la saracinesca e respinge tutti i tentativi dell'Atalanta.

Silvestro 6,5 Schierato nell'inedita posizione di centrale di destra della difesa a 3, non sfigura in fase difensiva e supporta Zanotti in avanti.

Fontanarosa 6 Non sempre perfetto, si fa sorprendere come il resto dei compagni in occasione del gol dell'Atalanta. Con l'ingresso di Hoti passa sul centro-sinistra: è più a suo agio, e si vede.

Matjaz 5,5 Non benissimo sul gol di Sidibe: una macchia su una prestazione tutto sommato non insufficiente. (dal 10' st Hoti 6 Solidità al centro della difesa)

Zanotti 7 Su e giù sulla fascia destra, fondamentale per questa squadra.

Casadei 7,5 Devastante. Riportato nel ruolo a lui più congeniale, da mezz'ala, dimostra per l'ennesima volta di essere un elemento fuori categoria. Segna il suo decimo gol stagionale, ancora una volta di testa. Non fa più notizia.

Grygar 5,5 Dovrebbe dettare i tempi della manovra e spezzare le iniziative avversarie, non ci riesce. (dal 1' st Abiuso 5,5 Porta peso e fisicità in attacco, ma si vede poco)

Fabbian 6 La squadra pende più a destra, dalle parti di Zanotti e Casadei, e lui si vede meno. Partita ordinata, senza lampi. (dal 14' st Sangalli 6 Chivu lo manda in campo per ridare equilibrio alla squadra: compito eseguito)

Pelamatti 6 Nel primo tempo si preoccupa più di difendere che di attaccare. Nella ripresa aumenta i giri del motore e prende fiducia.

V. Carboni 6,5 Ha qualità e colpi importanti, li lascia intravedere a sprazzi. Dal suo piede nasce il gol di Casadei. (dal 29' st Andersen 6)

Jurgens 5,5 Passo indietro rispetto alle ultime uscite: come sempre generoso, si muove molto ma non riesce a rendersi pericoloso sotto porta. (dal 29' st Peschetola 6 Entra quando la squadra ha esaurito la sua vena offensiva, può far poco)

Chivu 6,5 Sorprende cambiando schieramento, mostra coraggio quando ridisegna la squadra in cerca del pareggio ed è saggio a ridare equilibrio nel momento di maggior pressione dell'Atalanta.