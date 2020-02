Bild – Mercato, partito l’assalto a Werner: c’è anche l’Inter che sfida queste 4 big

Timo Werner dovrebbe lasciare il Lipsia alla fine di questa stagione. Ne è sicuro il quotidiano tedesco Bild, che mette in fila le pretendenti. Sul bomber della Nazionale sarà asta europea e, secondo la Bild, saranno cinque le big a sfidarsi per il centravanti: Juventus, Inter, Chelsea, Atletico Madrid e Liverpool. E’ proprio la squadra di Jurgen Klopp quella che sta seguendo Werner più da vicino. I Reds sono in pole position, con l’allenatore che è da tempo grande ammiratore del suo connazionale.