Inter, passi in avanti per Llorente: sorpassato Giroud, si cerca l’intesa con il Napoli

L’Inter rompe gli indugi per Fernando Llorente: l’attaccante spagnolo del Napoli è diventato il primo obiettivo dei nerazzurri per il ruolo di vice Lukaku. Secondo Tuttosport, l’ex Juventus avrebbe scavalcato Olivier Giroud nelle idee del club di Viale della Liberazione, che dovrà ora trovare un’intesa con i partenopei:

“L’Inter ha già provveduto a sondare il terreno con Fernando Llorente che vorrebbe rimanere in Italia anche per continuare a beneficiare dei vantaggi fiscali legati al decreto crescita. Per liberarlo dal Napoli – che risparmierà sullo stipendio in essere fino al 2021 – basterà un indennizzo considerato che lo spagnolo è chiuso dagli arrivi di Osimhen e Petagna. Llorente, giocatore molto apprezzato da Conte e Marotta anche per la capacità di “fare spogliatoio”, prende 2,5 milioni (il lordo è mitigato sempre dal decreto crescita) e ha superato Giroud essenzialmente per un paio di motivi a prescindere dai discorsi legati alla Juve: il primo è legato al costo del cartellino (il Chelsea chiede 5 milioni), il secondo è legato alle aspettative del francese che, per mantenere il posto in Nazionale, ha bisogno di giocare“.