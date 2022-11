Perisic-Kovacic tifano Inter a distanza: in aeroporto a guardare il match con l’Atalanta

Nostalgia a tinte nerazzurre per Ivan Perisic e Mateo Kovacic. I due croati, ex nerazzurri oggi rispettivamente di Tottenham e Chelsea, sono attualmente in volo dall'Inghilterra per raggiungere il ritiro della Croazia e hanno voluto ingannare l'attesa prima di imbarcarsi guardando la partita giocata dalla squadra di Inzaghi contro l'Atalanta al Gewiss Stadium.