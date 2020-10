Inter, Pinamonti: “Mi trovo bene in questo gruppo, Conte mi aiuta sempre. Devo…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inter-Parma, Andrea Pinamonti, attaccante nerazzurro, ha presentato così il match di San Siro:

“Io sono sempre pronto. Non posso essere contento del fatto che non ci sia Romelu, perché ha dimostrato di essere fondamentale per la nostra squadra. E’ una difficoltà in più. Io mi devo far trovare pronto se il mister mi chiamerà in causa, per il resto speriamo che vada tutto bene. Le parole di Conte? Mi hanno fatto piacere, lui cerca di aiutarmi sempre, fin dall’inizio. Sono arrivato in un gruppo che già si conosceva, ma mi sto trovando bene e cerco di migliorarmi il più possibile“.

(Fonte: Sky Sport)