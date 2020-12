Sky – Eriksen-PSG? Pochettino valuta ma il giocatore dell’Inter non sarebbe una priorità

Non è tra le priorità. Secondo quanto riporta Skysport, Christian Eriksen non rientra tra quelle di Pochettino, l’allenatore che sostituirà Tuchel alla guida del PSG. Era il suo allenatore al Tottenham e questo era bastato per far parlare di un approdo del danese al club parigino. Il tecnico farà le sue valutazioni, ma l’ex Spurs non farebbe parte della lista dei giocatori a cui è veramente interessato.

Marotta ha spiegato, prima della gara contro il Verona, che il giocatore non è funzionale al progetto di Conte e ha in pratica avallato il suo addio. Parigi potrebbe però non essere la sua prossima meta, almeno secondo gli esperti di mercato del noto canale satellitare.

(Fonte: SS24)