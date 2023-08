Repubblica – Arsenal, messaggio chiaro all’Inter: “Ecco quanto costa Balogun”

Il club inglese ha rifiutato un'offerta da 35 milioni di euro da parte del Monaco e chiede di più per il cartellino dell'attaccante

Continua la ricerca di un attaccante in casa Inter. I nomi validi per l'attacco di Inzaghi sono quelli di Balogun dell'Arsenal, Taremi del Porto, Beto dell'Udinese e Morata dell'Atletico Madrid. Il giocatore dell'Arsenal sembra essere il preferito della dirigenza nerazzurra:

"L’Arsenal ha rifiutato 35 milioni di euro da parte del Monaco per Folarin Balogun. Il 22enne attaccante statunitense è sul taccuino dell’Inter, ma per convincere i Gunners servono 50 milioni di euro. Un messaggio chiaro all’Inter, che ha messo Balogun in cima alla lista dei desideri", scrive Repubblica.