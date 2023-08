CorSera – Inter, Taremi pista concreta. Ecco il quartetto che sogna Inzaghi per l’attacco

L'Inter prosegue la caccia alla punta. L'iraniano del Porto è in lizza, Inzaghi spinge per un profilo esperto

Come ormai noto, l'Inter cerca un attaccante da inserire nella rosa di Inzaghi. Il tecnico vorrebbe un profilo esperto, mentre il club preferirebbe un giocatore di prospettiva. In questi giorni la dirigenza accelererà su un nome, anche perché, come confermato da Ausilio , l'attaccante dovrebbe arrivare prima dell'inizio del campionato.

"L’investimento oggi va fatto sulla prima punta, perché non si riesce ancora a piazzare Correa. Morata è il preferito di Simone Inzaghi, ma l’Atletico pretende in una sola soluzione i 21 milioni della clausola, cosa che l’Inter non sembra potersi permettere. Aperto nel frattempo un concreto discorso con il Porto per il 31enne Mehdi Taremi, pure lui parecchio gradito al tecnico nerazzurro. Beto è la terza scelta. Inzaghino sogna un quartetto composto da Lautaro, Thuram, Taremi (o Morata) e Alexis Sanchez", si legge sul Corriere della Sera.