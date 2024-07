Una delle sorprese di questa prima parte di ritiro in casa Inter . Ne parla La Gazzetta dello Sport dopo gli allenamenti svolti ad Appiano Gentile: " C’è un giocatore che sta piacendo particolarmente in questi giorni di ritiro ad Appiano .

Ed è Josep Martinez, il portiere arrivato dal Genoa, che si allenando con Inzaghi. Il dualismo con Sommer non è ancora fisicamente iniziato - il rientro dello svizzero è fissato per il 30 luglio - ma intanto lo spagnolo sta stupendo per la personalità e per il carattere.