Barella imita Calha, Mkhitaryan canta e non solo: che siparietti dalla festa Inter

"La nostra vittoria è un premio anche per loro”, le parole di Alessandro Bastoni riferendosi ai tifosi. Dimarco racconta che Darmian in spogliatoio è uno dei più divertenti, Barella confessa che il coro che lo esalta di più è quello per Calhanoglu e intanto prende in giro il turco imitandolo: "È stato un bel momento vincere col Milan. Comunque Milano è nerazzurra!". Frattesi: "Il vero vincitore è Asllani per tutti gli scherzi che gli ho fatto. Mi ha sopportato". Mkhitaryan canta il suo coro sulle note di Felicità di Al Bano e Romina.