Skriniar: “Così cattivi e motivati ogni partita, togliamo la speranza agli avversari”

Le parole del difensore nerazzurro dopo la vittoria contro il Genoa: buona la prima di campionato!

Le parole di Milan Skriniar dopo la vittoria contro il Genoa emanano una determinazione importante: "Primo marcatore della stagione? Grazie mille per i complimenti, sono contento di essere riuscito a segnare ma la cosa importante è la vittoria e partire bene. E' quello che abbiamo fatto oggi, anche con una buona prestazione. Importante è non subire gol mai. Davanti abbiamo una squadra forte che segna quasi sempre. Per noi non subire gol è sempre più bello. Motivazione? Sicuramente sì, così cattivi e motivati dobbiamo entrare in ogni partita. E poi così Togliamo speranza agli avversari e giochiamo la nostra partita. Il mister ci ha dato le sue idee di gioco, come difendere e costruire. Abbiamo lavorato due mesi e siamo riusciti a vincerla. Da domani dobbiamo pensare alla prossima partita. Stiamo lavorando e abbiamo lavorato sotto tutti i punti di vista".