Skriniar non ha ancora deciso: “Ma intanto l’Inter ha fatto sapere che…”

Tiene banco in casa Inter la questione legata al futuro di Milan Skriniar. Il centrale slovacco è in scadenza il prossimo giugno e ancora non ha comunicato alla società la sua decisione sul rinnovo di contratto. Spiega Tuttosport: "Una preoccupazione di cui Inzaghi sentiva di non avere bisogno: aveva chiesto chiarezza sul fronte rinnovi e invece il tormentone è ancora in atto. La vicenda si sta trascinando e, nonostante i - pur recenti - attestati d’amore verso i colori nerazzurri, il centrale non ha ancora sciolto la riserva.