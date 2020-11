CM – L’Inter cerca il successore di Handanovic: ecco il nome. “Costa 35 milioni di euro”

La differenza principale tra l’Inter 2020-2021 e quella 2019-2020 è rappresentata dalla tenuta difensiva, decisamente peggiorata – a livello di numeri e dati – rispetto a un anno fa, quando i nerazzurri sono riusciti a mantenere la miglior difesa del campionato. La difesa a 3 è un must per Conte anche se l’aver adattato Kolarov, il non aver avuto a disposizione Skriniar e l’aver cambiato più volte il terzetto arretrato sono parziali attenuanti ma che portano in ogni caso ad un dato non positivo, ossia ai 16 gol incassati dall’Inter nelle 10 partite disputate in stagione, con due unici clean sheet di Handanovic.

Proprio Handanovic è finito nel mirino di gran parte dei tifosi che reclamano un profilo più giovane dell’esperto sloveno, ormai non più giovanissimo e in calo rispetto alla passata stagione. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, c’è un nome che l’Inter sta seguendo per il futuro: “Non desta più sorpresa che uno dei candidati più autorevoli alla sua successione sia Juan Musso, stella dell’Udinese e della nazionale argentina. Un ragazzo cresciuto in maniera esponenziale nel corso degli ultimi anni e divenuto una garanzia nel ruolo. Tanto che la valutazione resta importante, anche in epoca di Covid: 35 milioni di euro, non uno di meno, con l’Inter impegnata a trovare la formula e forse pure qualche contropartita per soddisfare le pretese del club friulano”.