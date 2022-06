Suning venderà l’Inter? Tuttosport risponde così a questa domanda

E' un tema molto discusso tra i tifosi e non solo quello legato al futuro societario dell'Inter. Non sono infatti un mistero i problemi economici di Suning, che non può immettere denaro proprio nelle casse dell'Inter. E in conseguenza a questo la proprietà cinese venderà a breve il club? Questa la risposta data da Tuttosport: «Nonostante le difficoltà economiche dovute alle restrizioni del governo cinese e rumors e sondaggi ricevuti da fondi mediorientali e statunitensi, la famiglia Zhang per ora non vuole mollare».