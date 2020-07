Biasin: “Tonali, calano le cifre. Kumbulla concreto. Kante-Inter? Ad oggi nemmeno…”

Inter molto attiva sul mercato. Dopo aver messo le mani su Achraf Hakimi, i nerazzurri si stanno concentrando sul centrocampo. Il primo nome è quello di Sandro Tonali, con le cifre che si stanno abbassando rispetto ai 50 milioni che pretendeva Cellino prima dell’emergenza coronavirus.

Ma non solo. Fabrizio Biasin aggiorna la situazione.

“Cose di Inter. Kante: ad oggi non c’è nulla, neppure un sondaggio. Kumbulla: l’interesse rimane concreto (ma non c’è fretta). Tonali: il club ha da tempo l’accordo con il giocatore, con Cellino si ragiona per una cifra vicina ai 35 milioni”.