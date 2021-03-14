Nella 27a giornata di campionato l'Inter di Antonio Conte fa visita al Torino di Davide Nicola per il match della 15.00

Redazione1908

TERMINA L'INCONTRO L'INTER SUPERA IL TORINO PER 2 A 1

90° - TRE MINUTI DI RECUPERO

86° - RETEEEE!!!! LAUTARO!!!! TRAVERSONE DI SANCHEZ, LAUTARO VOLA E INCROCIA DI TESTA, PALLA NELL'ANGOLO!!!!

84° - Palla dentro di Lautaro per Lukaku che controlla ma non riesce a dribblare il suo avversario, palla in corner

80° - SOSTITUZIONE INTER - FUORI BROZOVIC DENTRO SANCHEZ

79° - Barella cerca con il tacco Lukaku, suggerimento impreciso, palla su Sirigu

76° - Occasione Inter! Lukaku fa passare palla per LAutaro che scarica su Barella che finta il tiro e invita Eriksen alla conclusione, debole.

74° - Nerazzurri in affanno che non riescono ad appoggiarsi sulle giocate di Lukaku ben controllato dalla retroguardia granata

diretta live torino inter

68° - Pareggio del Torino. Corner granata, carambola in area, l'Inter protesta per un presunto fallo, Sanabria nella mischia mette in rete

66° - SOSTITUZIONE TORINO - FUORI MURRU E VERDI DENTRO ANSALDI E ZAZA

65° - Occasione Inter! Hakimi riceve in area da Lautaro, conclusione di prima intenzione, Sirigu respinge! Nerazzurri vicini al raddoppio

64° - Lancio di Bastoni per Lukaku, palla lunga, esce Sirigu

62° - Dal dischetto Lukaku, RETE!!!!! SIRIGU SPIAZZATO!!!

61° - Steso Lautaro in area da Izzo, calcio di rigore per l'Inter!

60° - Altro traversone di Hakimi, questa volta di destro, palla che termina oltre la linea di fondo

57° - Gara che non decolla, Torino completamente dietro la linea della palla, Inter che fatica a trovare spazi in attacco

55° - SOSTITUZIONE INTER - FUORI GAGLIARDINI E PERISIC DENTRO YOUNG E ERIKSEN

54° - Brozovic riceve palla da Perisic, scarico per Lukaku che però non arriva sul pallone. Riparte il Torino

52° - AMMONITO GAGLIARDINI

50° - Traversone di Hakimi, incursione di Gagliardini che di testa spedisce al lato

48° - Sostituzione Torino - fuori Baselli dentro Linetty

47° - Costruisce l'Inter con Barella che prova il traversone, Bremer mette in corner. Stacco di Skriniar che mette fuori

16.05 - Inizia la ripresa

15.49 - TERMINA LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO, TORINO E INTER VANNO A RIPOSO SUL RISULTATO DI 0 A 0

45° - UN MINUTO DI RECUPERO

44° - Iniziativa di PErisic che sfonda sulla sinistra, palla al centro dove Lukaku controlla con la mano. Calcio di punizione Torino

40° - Traversone di Barella, palla che attraversa tutta l'area di rigore e termina in out senza che nessun nerazzurro possa interventire

36° - Quarto tiro dalla bandierina per l'Inter,palla al centro, libera Bremer, ci prova Barella al volo ma la conclusione viene respinta

32° - Cresce il Torino che alza il baricentro di gioco con l'Inter che arretra e lascia giocare i padroni di casa

30° - Risposta Inter. Calcio di punizione di Hakimi, palla sul secondo palo dove Lautaro controllo e prova a rimettere in mezzo per Lukaku, non arriva a destinazione il suggerimento. Palla che esce

29° - Palo del Torino! Su calcio di punizione di Verdi colpo di testa di Lyanco che centra in pieno il palo da distanza ravvicinata

27° - Ripartenza Torino. Verdi prova la progressione sulla corsia sinistra, palla per Sanabria, disattenzione di Skriniar che commette fallo sull'attaccante del Torino. Calcio di punizione

25° - Continua a manovrare l'Inter, Perisic riceve da Gagliardini che evita l'out, il croato prova a sfondare per entrare in area ma commette fallo

23° - Buona costruzione dell'Inter. Scambio Bastoni-Lautaro, incursione del difensore che si allarga e cerca Lukaku. Traversone lungo per il belga

22° - Traversone completamente errato di Bastoni dalla trequarti, palla fuori. Riparte il Torino

18° - Pericoloso il Torino con Verdi che approfitta di una serie di carambole, entra in area, prova a dribblare tutti ma torna bene Brozovic che recupera palla e imposta

15° - Stacco di De Vrij su corner, palla fuori

13° - Campanile di Barella a cercare l'inserimento di Gagliardini, suggerimento difficile per il centrocampista, palla che termina oltre la linea di fondo

11° - Assolo di Verdi che cerca l'imbucata per Sanabria, buona lettura di De Vrij in anticipo

9° - Inter in transizione offensiva. Tacco di Perisic che libera Lautaro, palla dentro per Lukaku che lotta con Bremer, in vantaggio il difensore che poi subisce fallo

7° - Altra occasione Inter! Traversone di Lukaku, palla per Lautaro, sfera che rimane li, si avventa Lautaro sul pallone. salva Lyanco che mette in corner

4° - Occasione Inter! Traversone di Perisic, stacco di Lautaro sul primo palo, girata di testa che esce di poco

1° - Pallone verticale per Murru, in anticipo De Vrij che libera

ORE 15.02 - INIZIA IL MATCH

Attesa Inter

VIDEO / Eriksen o Gagliardini? Conte ha deciso: la probabile di Torino-Inter

TORINO - 27.a giornata di Serie A con l'Inter impegnata sul campo del Torino. Nerazzurri al comando della classifica con 62 punti, granata al terzultimo posto ma con due partite da recuperare. Sulla panchina nerazzurra ci sarà Cristian Stellini: Antonio Conte è squalificato. Queste le formazioni titolari.

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 4 Lyanco, 3 Bremer; 27 Vojvoda, 8 Baselli, 38 Mandragora, 7 Lukic, 29 Murru; 24 Verdi, 19 Sanabria.A disposizione: 18 Ujkani, 32 Milinkovic-Savic, 9 Belotti, 10 Gojak, 11 Zaza, 13 Rodriguez, 15 Ansaldi, 26 Bonazzoli, 45 Ferigra, 77 Linetty, 99 Buongiorno.Allenatore: Davide Nicola.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 99 Pinamonti.Allenatore: Cristian Stellini.

Squalificati: Rincon (T); Antonio Conte (I).Diffidati: Belotti, Linetty, Lukic (T); Barella, Bastoni, Brozovic, Lukaku (I).

Arbitro: Valeri.Assistenti: Ranghetti, Lo Cicero.Quarto Uomo: Di Martino.VAR: FabbriAssistente VAR: Mondin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti