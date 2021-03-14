Nella 27a giornata di campionato l'Inter di Antonio Conte fa visita al Torino di Davide Nicola per il match della 15.00
TERMINA L'INCONTRO L'INTER SUPERA IL TORINO PER 2 A 1
90° - TRE MINUTI DI RECUPERO
86° - RETEEEE!!!! LAUTARO!!!! TRAVERSONE DI SANCHEZ, LAUTARO VOLA E INCROCIA DI TESTA, PALLA NELL'ANGOLO!!!!
84° - Palla dentro di Lautaro per Lukaku che controlla ma non riesce a dribblare il suo avversario, palla in corner
80° - SOSTITUZIONE INTER - FUORI BROZOVIC DENTRO SANCHEZ
79° - Barella cerca con il tacco Lukaku, suggerimento impreciso, palla su Sirigu
76° - Occasione Inter! Lukaku fa passare palla per LAutaro che scarica su Barella che finta il tiro e invita Eriksen alla conclusione, debole.
74° - Nerazzurri in affanno che non riescono ad appoggiarsi sulle giocate di Lukaku ben controllato dalla retroguardia granata
68° - Pareggio del Torino. Corner granata, carambola in area, l'Inter protesta per un presunto fallo, Sanabria nella mischia mette in rete
66° - SOSTITUZIONE TORINO - FUORI MURRU E VERDI DENTRO ANSALDI E ZAZA
65° - Occasione Inter! Hakimi riceve in area da Lautaro, conclusione di prima intenzione, Sirigu respinge! Nerazzurri vicini al raddoppio
64° - Lancio di Bastoni per Lukaku, palla lunga, esce Sirigu
62° - Dal dischetto Lukaku, RETE!!!!! SIRIGU SPIAZZATO!!!
61° - Steso Lautaro in area da Izzo, calcio di rigore per l'Inter!
60° - Altro traversone di Hakimi, questa volta di destro, palla che termina oltre la linea di fondo
57° - Gara che non decolla, Torino completamente dietro la linea della palla, Inter che fatica a trovare spazi in attacco
55° - SOSTITUZIONE INTER - FUORI GAGLIARDINI E PERISIC DENTRO YOUNG E ERIKSEN
54° - Brozovic riceve palla da Perisic, scarico per Lukaku che però non arriva sul pallone. Riparte il Torino
52° - AMMONITO GAGLIARDINI
50° - Traversone di Hakimi, incursione di Gagliardini che di testa spedisce al lato
48° - Sostituzione Torino - fuori Baselli dentro Linetty
47° - Costruisce l'Inter con Barella che prova il traversone, Bremer mette in corner. Stacco di Skriniar che mette fuori
16.05 - Inizia la ripresa
15.49 - TERMINA LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO, TORINO E INTER VANNO A RIPOSO SUL RISULTATO DI 0 A 0
45° - UN MINUTO DI RECUPERO
44° - Iniziativa di PErisic che sfonda sulla sinistra, palla al centro dove Lukaku controlla con la mano. Calcio di punizione Torino
40° - Traversone di Barella, palla che attraversa tutta l'area di rigore e termina in out senza che nessun nerazzurro possa interventire
36° - Quarto tiro dalla bandierina per l'Inter,palla al centro, libera Bremer, ci prova Barella al volo ma la conclusione viene respinta
32° - Cresce il Torino che alza il baricentro di gioco con l'Inter che arretra e lascia giocare i padroni di casa
30° - Risposta Inter. Calcio di punizione di Hakimi, palla sul secondo palo dove Lautaro controllo e prova a rimettere in mezzo per Lukaku, non arriva a destinazione il suggerimento. Palla che esce
29° - Palo del Torino! Su calcio di punizione di Verdi colpo di testa di Lyanco che centra in pieno il palo da distanza ravvicinata
27° - Ripartenza Torino. Verdi prova la progressione sulla corsia sinistra, palla per Sanabria, disattenzione di Skriniar che commette fallo sull'attaccante del Torino. Calcio di punizione
25° - Continua a manovrare l'Inter, Perisic riceve da Gagliardini che evita l'out, il croato prova a sfondare per entrare in area ma commette fallo
23° - Buona costruzione dell'Inter. Scambio Bastoni-Lautaro, incursione del difensore che si allarga e cerca Lukaku. Traversone lungo per il belga
22° - Traversone completamente errato di Bastoni dalla trequarti, palla fuori. Riparte il Torino
18° - Pericoloso il Torino con Verdi che approfitta di una serie di carambole, entra in area, prova a dribblare tutti ma torna bene Brozovic che recupera palla e imposta
15° - Stacco di De Vrij su corner, palla fuori
13° - Campanile di Barella a cercare l'inserimento di Gagliardini, suggerimento difficile per il centrocampista, palla che termina oltre la linea di fondo
11° - Assolo di Verdi che cerca l'imbucata per Sanabria, buona lettura di De Vrij in anticipo
9° - Inter in transizione offensiva. Tacco di Perisic che libera Lautaro, palla dentro per Lukaku che lotta con Bremer, in vantaggio il difensore che poi subisce fallo
7° - Altra occasione Inter! Traversone di Lukaku, palla per Lautaro, sfera che rimane li, si avventa Lautaro sul pallone. salva Lyanco che mette in corner
4° - Occasione Inter! Traversone di Perisic, stacco di Lautaro sul primo palo, girata di testa che esce di poco
1° - Pallone verticale per Murru, in anticipo De Vrij che libera
ORE 15.02 - INIZIA IL MATCH
VIDEO / Eriksen o Gagliardini? Conte ha deciso: la probabile di Torino-Inter
TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 4 Lyanco, 3 Bremer; 27 Vojvoda, 8 Baselli, 38 Mandragora, 7 Lukic, 29 Murru; 24 Verdi, 19 Sanabria.A disposizione: 18 Ujkani, 32 Milinkovic-Savic, 9 Belotti, 10 Gojak, 11 Zaza, 13 Rodriguez, 15 Ansaldi, 26 Bonazzoli, 45 Ferigra, 77 Linetty, 99 Buongiorno.Allenatore: Davide Nicola.
INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 99 Pinamonti.Allenatore: Cristian Stellini.
Squalificati: Rincon (T); Antonio Conte (I).Diffidati: Belotti, Linetty, Lukic (T); Barella, Bastoni, Brozovic, Lukaku (I).
Arbitro: Valeri.Assistenti: Ranghetti, Lo Cicero.Quarto Uomo: Di Martino.VAR: FabbriAssistente VAR: Mondin.
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