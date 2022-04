Torino-Inter Primavera, pagelle: Fabbian è ovunque, Jurgens e Zuberek letali

Le pagelle di Fcinter1908 su Torino-Inter Primavera: i nerazzurri sono matematicamente ai playoff, vittoria convincente

Fabio Alampi

Missione compiuta per l'Inter Primavera, che batte il Torino, conquista il dodicesimo risultato utile consecutivo e si regala il pass per la post season con 3 giornate di anticipo.

Le pagelle di Fcinter1908 su Torino-Inter Primavera:

Botis 6 Non giocava con la Primavera da quasi 3 mesi. Il Torino lo impegna poco, ma si fa trovare pronto e reattivo anche in uscita.

Silvestro 6,5 Altra prestazione convincente dell'esterno detro nerazzurro, che si fa apprezzare in entrambe le fasi di gioco. (dal 40' st Dervishi sv)

Hoti 6,5 Gli attaccanti del Torino gli fanno il solletico.

Moretti 6,5 Non deve ricorrere agli straordinari.

Fontanarosa 6,5 Schierato terzino sinistro, non fa rimpiangere Franco Carboni, seppur con caratteristiche diverse. Intelligenza tattica e sinistro educato lo aiutano.

Casadei 6,5 Ordinaria amministrazione per il capitano di giornata.

Grygar 6,5 Tocca a lui sostituire Sangalli: interpreta a modo suo il ruolo di centrocampista davanti alla difesa, garantendo copertura e sostanza. (dal 40' st F. Carboni sv)

Fabbian 7,5 Letteralmente ovunque: lotta in mezzo al campo, si sgancia in avanti, va alla conclusione, fa ammonire tre avversari. Suo il tocco che manda in rete Jurgens dopo pochi minuti, si ripete nella ripresa con l'imbucata per Zuberek.

V. Carboni 6 Torna titolare a un mese dall'ultima volta: mostra sprazzi della sua qualità, il campo pesante sicuramente non lo aiuta. (dal 13' st Nunziatini 6,5 La sua fisicità in mezzo al campo si sente eccome)

Jurgens 7,5 Pimpante, svelto, non dà punti di riferimento alla difesa del Torino. Ha il merito di sbloccare il punteggio dopo pochi minuti, la traversa gli nega la doppietta. (dal 13' st Iliev 6 Poche occasioni per mettersi in mostra)

Zuberek 7 L'Inter ha trovato il suo centravanti: fa a sportellate con i difensori avversari, apre spazi per i compagni, detta sempre il passaggio in profondità. E davanti al portiere non sbaglia: quarto gol nelle ultime 5 partite. (dal 24' st Abiuso 6 Minuti finali nei quali sfiora anche la gioia personale)

Chivu 7 Dodicesimo risultato utile consecutivo, playoff conquistati con 3 giornate di anticipo, il tutto cambiando ben 7 elementi rispetto a lunedì: la squadra gira ormai a memoria, tutto il gruppo si sente partecipe, e questo è un merito da non trascurare.