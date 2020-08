Koeman non vuole Vidal al Barça? Messaggio del cileno: “Una tigre messa all’angolo…”

Tra gli epurati di Koeman al Barcellona c’è pure Arturo Vidal. Non è un mistero, il cileno piace moltissimo a Conte e pure alla Juve di Pirlo. E dalla Spagna, nelle scorse ore, sono arrivate notizie sul suo futuro lontano dal club blaugrana. Perché anche lui, come Suarez del resto, è finito tra gli uomini non desiderati dal nuovo allenatore scelto da Bartomeu. E se Messi ha fatto sapere a tutti con un fax che se ne andrà, il centrocampista fa sapere con un tweet che non è preoccupato minimamente del suo futuro. Perché può contare sul suo carattere di ferro. “Quando metti all’angolo una tigre, lei non si arrende, combatte!”, è il messaggio lanciato contro chi non crede in lui.