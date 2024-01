"Una nuova forza sta nascendo", è il messaggio che arriva dal video di presentazione di Inter Media House per Buchanan. "Aiuterà la squadra in qualsiasi modo", si sente, mentre l'esterno ormai nerazzurro prende forma in laboratorio in Canada. Il progetto diventa realtà e Tajon, nel finale del contenuto, può finalmente togliere la maschera: "Obiettivo raggiunto, sono pronto". Di seguito il video completo.