Viola o Atalanta? Nainggolan ha definitivamente scelto: “Dopo il ritorno all’Inter vuole…”

“Proverò a dimostrare che l’Inter ha sbagliato“. Così, a pochi giorni dal suo ritorno al Cagliari, Radja Nainggolan parlava della cessione decisa dalla dirigenza nerazzurra. Come noto, da Viale della Liberazione avevano optato per un taglio netto rispetto alla stagione precedente, cedendo i giocatori che non avevano reso al massimo dal punto di vista professionale. L’ottima stagione disputata fin qui da Nainggolan con la maglia del Cagliari, condita da 5 gol e 6 assist, non è però sfuggita a Marotta e Ausilio, che di lui, come scritto da TMW, hanno apprezzato anche il profilo basso mantenuto per i mesi trascorsi in Sardegna. Che sia il segnale di una definitiva inversione di tendenza?

Intanto, la testata parla anche del mercato e delle soluzioni possibili per il futuro di Nainggolan. Nei giorni scorsi, infatti, si era parlato anche di Fiorentina e Atalanta come probabili destinazioni:

“Si è parlato dell’interesse dell’Atalanta e della Fiorentina, ma entrambe in verità non stanno pensando al belga e per diversi motivi: età, costo (non meno di 20 milioni), stipendio (da 4,5 milioni netti) e progetti che vedono lontano un innesto di questo tipo in rosa. Vale lo stesso per il calciatore che ha il solo obiettivo di accrescere la prestazione stagionale in rossoblù in vista della ripresa della Serie A e in seguito, una volta tagliato il traguardo ad agosto, fare ritorno ad Appiano Gentile. Per far ricredere tutti, per davvero“, conclude TMW.

(Fonte: TMW)