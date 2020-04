Zanetti promuove Martinez Quarta: il River Plate fissa il prezzo, l’Inter ha un piano

Con la possibile cessione di Diego Godin, l’Inter è pronta a tornare sul mercato dei difensori: tra i tanti nomi sulla lista della dirigenza nerazzurra c’è anche quello di Lucas Martinez Quarta, argentino classe ’96 attualmente in forza al River Plate. Su di lui, come ricorda Tuttosport, è forte la stima del vice presidente Zanetti, che ne ha recentemente tessuto le lodi: “Il giocatore è seguito da tempo dagli osservatori nerazzurri e recentemente è arrivata anche la promozione di Javier Zanetti. […] Su di lui ci sono tanti club europei, per esempio anche il Milan, ma la stampa argentina e ambienti vicini al suo entourage, sottolineano come l’Inter sia la squadra più “calda”. Il difensore ha una clausola di rescissione da 22 milioni con il River Plate, ma già a 15-18 milioni si potrebbe raggiungere un accordo“.

IL PIANO DELL’INTER – I nerazzurri lo seguono con attenzione, e nel frattempo valuta quella che potrebbe essere la soluzione migliore per il suo inserimento nel calcio italiano: una delle ipotesi al vaglio dei vertici interisti sarebbe quella di “acquistarlo e poi girarlo in prestito per una stagione a un club amico in Italia per valutarne l’inserimento nel nostro campionato di Serie A“.