Inter-Udinese e non solo: i pronostici dei due giornalisti su alcune gare del fine settimana in cui si giocherà anche Lazio-Milan
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L'Inter giocherà lunedì a San Siro contro l'Udinese. Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto il pronostico sulle gare di Serie A di questo fine settimana e si sono soffermati quindi anche sul possibile risultato della sfida della gara dei nerazzurri.
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Questo secondo i due giornalisti il pronostico di alcune gare in programma in questo fine settimana a partire da Lazio-Milan. Secondo Caressa o vince la Lazio o vincono i rossoneri. Doppia anche per Zazzaroni: x-2, pareggiano o vince il Milan. Entrambi danno il Napoli di Allegri vincente contro il Bologna: "I rossoblù avrebbero bisogno di punti, ma la squadra azzurra se non vince va in crisi", spiegano i due giornalisti.
Pronostico Inter-UdineseSu Sassuolo-Juventus, fiducia alla squadra di Spalletti che secondo Zazzaroni vince mentre per Caressa il risultato finale potrebbe essere un pareggio. Stesso risultato che il telecronista prevede un pari anche tra Como e Parma mentre per il direttore del Corriere dello Sport la spunta Fabregas. Lunedì sera invece si gioca Inter-Udinese a San Siro. "1" previsto da entrambi i giornalisti. Due invece il risultato previsto per Torino-Roma, la gara che si gioca lunedì pomeriggio.
(Fonte: Radio Dee Jay)
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