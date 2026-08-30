Dopo il convincente 4-1 al Monza nella 1a giornata, l’Inter affronta la prima trasferta del suo campionato: le quote per i marcatori a Cagliari.
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Dopo il convincente 4-1 al Monza nella 1a giornata, l’Inter affronta la prima trasferta del suo campionato. Domenica 30 agosto alle 20.45 i nerazzurri saranno di scena alla Unipol Domus contro il Cagliari, reduce a sua volta da un esordio positivo grazie al successo per 1-0 sul campo del Parma. Una sfida quindi tra due squadre a punteggio pieno, con l’Inter che parte con i favori del pronostico e vuole arrivare al successivo appuntamento con il Napoli senza lasciare punti per strada. Ecco le quote che intrigano che riguardano i marcatori nerazzurri per la sfida di oggi.
Cagliari-Inter, si sblocca Dimarco?
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La quota per Lautaro primo marcatore
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Dove vedere Cagliari-Inter in tv
Cagliari-Inter, sfida valida per la 2ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 30 agosto alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
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