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Dopo il convincente 4-1 al Monza nella 1a giornata, l’Inter affronta la prima trasferta del suo campionato. Domenica 30 agosto alle 20.45 i nerazzurri saranno di scena alla Unipol Domus contro il Cagliari, reduce a sua volta da un esordio positivo grazie al successo per 1-0 sul campo del Parma. Una sfida quindi tra due squadre a punteggio pieno, con l’Inter che parte con i favori del pronostico e vuole arrivare al successivo appuntamento con il Napoli senza lasciare punti per strada. Ecco le quote che intrigano che riguardano i marcatori nerazzurri per la sfida di oggi.

Cagliari-Inter, si sblocca Dimarco?

CAGLIARI-INTER, DIMARCO MARCATORE IN QUALSIASI MOMENTO 5.50 PIÙ INFO 5.50 PIÙ INFO 5.75 PIÙ INFO 6.50 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO 50€ senza deposito + 50€ cashback PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La quota per Lautaro primo marcatore

CAGLIARI-INTER, LAUTARO PRIMO MARCATORE 4.25 PIÙ INFO 4.50 PIÙ INFO 4.25 PIÙ INFO 5.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 1000€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2000€ PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Cagliari-Inter in tv

7 gol e 17 assist in campionato l'anno scorso, stuzzicano le quote di Federico Dimarco. Una sua rete in qualsiasi momento a Cagliari è data a 5.50 su Netwin e AdmiralBet. La quota sale a 5.75 su Starcasinò Bet, per arrivare addirittura a 6.50 su Stake. Per quanto è pericoloso in fase offensiva l'esterno mancino nerazzurro, è sicuramente una quota interessante.Interessante anche la quota per Lautaro Martinez primo marcatore. Il capitano nerazzurro non ha trovato la via del gol all'esordio col Monza e non ha convinto, ma punta a sbloccarsi subito a Cagliari. La prima rete dell'Inter di Lautaro Martinez è data a 4.25 su Netwin e Netbet, sale a 4.50 su Betsson. Arriva a 5.00 su Stake: una quota davvero intrigante.

Cagliari-Inter, sfida valida per la 2ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 30 agosto alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.