Dopo gli impegni in Champions League, si torna in campo in Serie A per l'ultima giornata in programma prima della sosta per le nazionali. L'Inter ha subito il ko nel derby nell'ultimo turno di campionato ma ha poi vinto in Champions per 3-0 sul campo del Feyenoord. Il Como invece è reduce da 6 vittorie consecutive, l'ultima è stata la clamorosa manifestazione di forza per 9-1 in trasferta contro il Lens. C'è grande attesa per il match di San Siro: i nerazzurri sono secondi a 25 punti, i lariani invece quarti a 23 punti. Ecco le quote più interessanti che riguardano la sfida tra Inter e Como in programma domenica alle ore 18.

Chi è favorito a San Siro

INTER-COMO, ESITO FINALE 1 1.91 PIÙ INFO 1.90 PIÙ INFO 1.86 PIÙ INFO 1.89 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Occhio a questo Over

INTER-COMO, OVER 3.5 2.2 PIÙ INFO 2.06 PIÙ INFO 2.15 PIÙ INFO 2.12 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO 3€ Real Bonus Gratis subito + 100% fino a 25€ sul primo Deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Inter-Como in tv

La favorita a San Siro secondo i bookmaker è l'Inter. L'1, ovvero la vittoria dei nerazzurri, è dato a 1.86 su Netwin e sale a 1.89 su Vincitu. Tocca poi quota 1.90 su Betsson fino ad arrivare a 1.91 su Bet365. Da quando il Como è tornato in Serie A con Fabregas, l'Inter non ha mai perso negli scontri diretti: 5 vittorie nerazzurre e un pareggio.Sono sempre stati ricchi di gol i precedenti tra Inter e Como degli ultimi anni: 20 gol in 6 partite, una media di oltre 3 gol a gara (tenendo conto che in Coppa Italia c'è stato uno 0-0). Per questo stuzzica e non poco la quota dell'Over 3.5 visti i precedenti: la quota più bassa è su WilliamHill a 2.06, siamo già oltre al raddoppio. Sale a 2.12 su Stake e 2.15 su AdmiralBet, fino ad arrivare a 2.20 su Bet365.Inter-Como, sfida valida per la 11ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 8 novembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie da San Siro in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Como sarà in diretta dalle ore 16:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 17:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.