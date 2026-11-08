Hakan Calhanoglu ha già segnato 3 gol al Como e Marcus Thuram arriva da due gare di Serie A a secco: le quote che li riguardano per domenica.
Inter, i senatori si sono arrabbiati: che risposta. Spence, percorso alla Dumfries?
L’Inter dopo il ko per 3-1 nel derby contro il Milan ha ritrovato subito la vittoria grazie al 3-0 al Feyenoord in Champions League. Hanno segnato Bisseck, Pio Esposito e Zielinski per i nerazzurri. Domenica a San Siro arriva il Como di Cesc Fabregas, reduce dal 9-1 al Lens proprio in Europa: ecco le quote che stuzzicano che riguardano i marcatori del match del Meazza, in programma alle ore 18.00.
Torna al gol Calhanoglu?
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La quota che stuzzica... riguarda Thuram
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Dove vedere Inter-Como in tvInter-Como, sfida valida per la 11ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 8 novembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie da San Siro in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Como sarà in diretta dalle ore 16:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 17:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
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