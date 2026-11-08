L’Inter dopo il ko per 3-1 nel derby contro il Milan ha ritrovato subito la vittoria grazie al 3-0 al Feyenoord in Champions League. Hanno segnato Bisseck, Pio Esposito e Zielinski per i nerazzurri. Domenica a San Siro arriva il Como di Cesc Fabregas, reduce dal 9-1 al Lens proprio in Europa: ecco le quote che stuzzicano che riguardano i marcatori del match del Meazza, in programma alle ore 18.00.

Torna al gol Calhanoglu?

INTER-COMO, CALHANOGLU MARCATORE IN QUALSIASI MOMENTO 4.50 PIÙ INFO 3.80 PIÙ INFO 3.70 PIÙ INFO 4.50 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 1000€ PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 30€ freebet PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La quota che stuzzica... riguarda Thuram

INTER-COMO, THURAM PRIMO MARCATORE 5.40 PIÙ INFO 5.35 PIÙ INFO 5.25 PIÙ INFO 5.50 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 3€ Real Bonus Gratis subito + 100% fino a 25€ sul primo Deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Inter-Como in tv

Già 3 gol realizzati da Hakan Calhanoglu in Serie A, ma l'ultimo risale a Inter-Parma alla 6a giornata. E 3 sono le reti realizzate dal turco contro il Como. Occhio dunque alla quota che riguarda il centrocampista nerazzurro: un suo gol in qualsiasi momento del match è dato a 3.70 su AdmiralBet. La quota sale a 3.80 su WilliamHill, fino ad arrivare a 4.50 su ePlay24 e NetBet. E non dimentichiamo che Calha è il rigorista indiscusso dell'Inter: se c'è un penalty, sul dischetto si presenta lui.5 gol in 9 partite di campionato per Marcus Thuram, anche 2 assist a referto per il francese in Serie A finora. È rimasto a secco nel derby e prima a Venezia, può ritrovare la via della rete proprio prima della sosta per trascinare l'Inter, ancora priva di capitan Lautaro Martinez. Thuram primo marcatore del match di domenica tra Inter e Como è dato a 5.25 su Netwin, la quota sale a 5.35 su Betsson e 5.40 su WilliamHill. Ma arriva a 5.50 su Stake, una quota davvero intrigante.Inter-Como, sfida valida per la 11ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 8 novembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie da San Siro in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Como sarà in diretta dalle ore 16:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 17:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.