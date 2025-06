Mondiale per club, Inter-Fluminense: stuzzica Pio Esposito marcatore ma la garanzia è…

Quote inter: tutte le notizie

Prosegue il Mondiale per Club 2025, è il momento della fase finale della competizione: ecco le giocate per Inter-Fluminense

Giovanni Montopoli Direttore 29 giugno 2025 (modifica il 29 giugno 2025 | 09:46)

Prosegue il Mondiale per Club 2025, è il momento della fase finale della nuova competizione FIFA. L’Inter di Cristian Chivu è reduce dalla vittoria contro il River Plate firmata Pio Esposito-Bastoni e ora si giocherà gli ottavi di finale contro la Fluminense.

Ottavi di finale che si preannunciano alquanto frizzanti con la possibilità per l'Inter - qualora dovesse superare i brasiliani - di poter incontrare sul suo cammino Simone Inzaghi oggi all'Al Hilal. Tra le due squadre però c'è di mezzo un certo Manchester City, Inzaghi è chiamato all'impresa per poter approcciare alla sua ex squadra.

I nerazzurri contro la Fluminense sono dati per favoriti, come riportano i migliori siti di scommesse, ma chi sono i principali candidati ad andare in gol contro la Fluminense? Scopriamolo insieme.

COMPARAZIONE QUOTE INTER-FLUMINENSE LAUTARO MARCATORE 2.75 PIÙ INFO 2.50 PIÙ INFO 2.37 PIÙ INFO 2.50 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito PIÙ INFO fino a 2000€ bonus scommesse sul primo deposito PIÙ INFO fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO fino a 2652€ di bonus multiprodotto + 500 free spins senza deposito PIÙ INFO

Inter-Fluminense, Lautaro Martinez marcatore — Attualmente a quota due rete, il capitano dell'Inter è uno dei principali indiziati ad aprire le danze. Contro la Fluminense il Toro argentino potrebbe incrementare il suo personale bottino reti. In gol contro il Monterrey e con l'Urawa Red Diamods il numero 9 dell'Inter si è preso una pausa contro il River Plate dove è andato in gol il suo compagno di reparto, Pio Esposito, alla sua prima assoluta con la maglia della prima squadra dell'Inter. Gli esperti di Netwin quotano a 2.75 la rete dell'argentino, più cauti invece i bookie di Bet365 che quota il gol del capitano dell'Inter a 2.37. All'interno della nostra sezione quote Inter, è possibile consultare anche i principali bonus scommesse degli operatori

COMPARAZIONE QUOTE INTER-FLUMINENSE MARCATORE PIO ESPOSITO 2.85 PIÙ INFO 3.50 PIÙ INFO 2.35 PIÙ INFO 3.50 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti PIÙ INFO fino a 500€ di bonus sport + 50€ senza deposito sullo sport + 50€ senza deposito sulle slot PIÙ INFO fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra PIÙ INFO fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito PIÙ INFO

Inter-Fluminense, quote marcatore Pio Esposito — Un mondiale per club da protagonista? Quella di Pio Esposito è una storia meravigliosa, arrivato in America da infortunato con la prima squadra al suo debutto dal primo minuti l'ex attaccante dello Spezia realizza la rete del vantaggio contro la squadra argentina. Al fianco di Lautaro Martinez dall'inizio il giovane attaccante nerazzurro ha scritto una pagina importante della sua storia calcistica. Ma la giovane punta non vuole fermarsi e attorno al giocatore cresce l'entusiasmo. Gli esperti di Netbet e Betsson quotano il gol di Pio Esposito a 3.50 mentre rimangono più cauti gli analisti di Snai con un 2.35. Nel mezzo si posizionano i bookie di Williamhill con 2.85