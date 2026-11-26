Dopo la vittoria in Champions League contro lo Stoccarda per 2-0, l'Inter torna in campo in Serie A: a San Siro arriva il Genoa. I nerazzurri di Cristian Chivu vogliono subito lasciarsi alle spalle il 4-4 di Bergamo anche nel massimo campionato italiano, ma al Meazza arriva una squadra in grande salute e soprattutto trascinata da un super Osmajic. Per restare in scia alla Lazio capolista, la formazione nerazzurra è chiamata a ritrovare subito i 3 punti: ecco le quote più interessanti per il match.

Inter-Genoa, l'Over che intriga

INTER-GENOA, OVER 3.5 2.3 PIÙ INFO 2.2 PIÙ INFO 2.28 PIÙ INFO 2.31 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 1000€ PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

E in caso di clean sheet...

INTER-GENOA, NO GOL 1.95 PIÙ INFO 1.86 PIÙ INFO 1.86 PIÙ INFO 1.80 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO 50€ senza deposito + 50€ cashback PIÙ INFO 3€ Real Bonus Gratis subito + 100% fino a 25€ sul primo Deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Inter-Genoa in tv

L'Inter ha il secondo miglior attacco della Serie A alle spalle della Roma, sta trovando la via del gol con grandissima continuità e per questo stuzzica l'Over 3.5 per il match di San Siro contro il Genoa. Una gara ricca di gol appunto, con quote molto interessanti: si parte dal 2.2 di Snai, la quota sale a 2.28 su NetBet. Arriva a 2.3 su Bet365 e su WilliamHill raggiunge il 2.31. In media, i nerazzurri segnano oltre 2,5 gol a partita e ne stanno anche subendo oltre uno a partita di media (17 in 12 gare finora).Ma la squadra di Chivu farà di tutto per blindare la porta interista dopo il 4-4 di Bergamo. In Champions Martinez è riuscito a chiudere con un clean sheet, occhio alla quota del NO GOL per il match di San Siro dunque tra Inter e Genoa. È data a 1.80 su Stake, 1.86 su Starcasino e WilliamHill. E arriva vicinissima al raddoppio su Bet365, dove è data a 1.95. Una quota interessante visto che sarà un'Inter molto attenta alla fase difensiva dopo la rimonta con l'Atalanta.Inter-Genoa, sfida valida per la 13ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 29 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.