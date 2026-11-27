Dopo il successo in Champions League con lo Stoccarda per 2-0, l'Inter torna in campo in Serie A: a San Siro arriva il Genoa. I nerazzurri di Cristian Chivu vogliono subito lasciarsi alle spalle il 4-4 di Bergamo anche nel massimo campionato italiano, ma al Meazza arriva una squadra in grande salute e soprattutto trascinata da un super Osmajic. Per restare in scia alla Lazio capolista, la formazione nerazzurra è chiamata a ritrovare subito i 3 punti: di seguito le quote più interessanti che riguardano il risultato esatto del match.

Stesso risultato della Champions?

INTER-GENOA, RISULTATO ESATTO 2-0 7.5 PIÙ INFO 6.7 PIÙ INFO 6.7 PIÙ INFO 7.22 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La quota che vale 11 volte la posta

INTER-GENOA, RISULTATO ESATTO 3-1 11.00 PIÙ INFO 11.30 PIÙ INFO 11.00 PIÙ INFO 10.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 1000€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto 1450€ di cui 600€ senza deposito. PIÙ INFO fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO 3€ Real Bonus Gratis subito + 100% fino a 25€ sul primo Deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Inter-Genoa in tv

L'Inter in Champions ha subito ritrovato la vittoria dopo il 4-4 di Bergamo e lo ha fatto grazie ai gol di Sucic e Lautaro, un convincente 2-0 contro lo Stoccarda. E intriga la quota del 2-0 proprio per il match di San Siro con il Genoa, lo stesso risultato: è dato a 6.7 su Betsson e Netwin, la quota sale a 7.22 su Vincitu e arriva a 7.5 su Bet365. I nerazzurri faranno di tutto per blindare la porta dopo la rimonta subita nel finale di gara a Bergamo.Ma c'è una quota che vale oltre 11 volte la posta che stuzzica per Inter-Genoa di sabato. È quella del 3-1, un risultato che sarebbe in linea con le statistiche dei nerazzurri in questa prima parte di stagione. 2,6 la media dei gol realizzati, 1,4 la media di quelli subiti. Si parte da quota 10.00 su Stake per il 3-1 dei nerazzurri appunto, la quota sale a 11.oo su Bwin e Netbet e arriva a 11.30 su QuiGioco.Inter-Genoa, sfida valida per la 13ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 29 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.