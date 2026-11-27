Dopo la vittoria in Champions League contro lo Stoccarda per 2-0, l'Inter torna in campo in Serie A: a San Siro arriva il Genoa, ecco le quote più interessanti.
VIDEO FCIN1908 / Chivu: “Sucic bel rigorista! Oggi mi è piaciuto, soprattutto quando ha…”
Dopo il successo in Champions League con lo Stoccarda per 2-0, l'Inter torna in campo in Serie A: a San Siro arriva il Genoa. I nerazzurri di Cristian Chivu vogliono subito lasciarsi alle spalle il 4-4 di Bergamo anche nel massimo campionato italiano, ma al Meazza arriva una squadra in grande salute e soprattutto trascinata da un super Osmajic. Per restare in scia alla Lazio capolista, la formazione nerazzurra è chiamata a ritrovare subito i 3 punti: di seguito le quote più interessanti che riguardano il risultato esatto del match.
Stesso risultato della Champions?
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La quota che vale 11 volte la posta
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Dove vedere Inter-Genoa in tvInter-Genoa, sfida valida per la 13ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 29 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
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